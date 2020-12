ACF FEMM., Ko 1-0 col Milan: già -11 dalla Champions

Brutte notizie per la Fiorentina Femminile. La compagine allenata da Antonio Cincotta, infatti, ha perso per 1-0 la gara di campionato appena conclusasi contro il Milan. A decidere il risultato, un gol del difensore rossonero Giorgia Spinelli, la quale ha aperto (e chiuso) le marcature al minuto 9 del primo tempo. Un risultato in virtù del quale la zona Champions League dista in classifica ben 11 punti rispetto alla squadra viola. Il tutto già alla nona giornata di campionato. Lo scenario non si fa dei migliori.