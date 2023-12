ACF FEMM., In arrivo un rinforzo in attacco dalla Svezia

FirenzeViola.it

Sembra essere in dirittura d'arrivo il primo colpo di mercato per la Fiorentina Femminile di mister De La Fuente. Secondo quanti riporta SVT Sport, l'attaccante ex Wolfsburg, adesso in forza all'Hammarby, Madelen Janogy, avrebbe deciso di trasferirsi a Firenze. Durante l'ultimo raduno della propria nazionale, la calciatrice classe 1995 aveva parlato così ai microfoni di SVT Sport: "Non ho intenzione di muovermi solo per il gusto di muovermi, ma dovrebbe essere giusto". L'attaccante svedese sembrerebbe essere dunque pronta ad approdare in Serie A e a vestire la maglia viola.