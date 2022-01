ACF FEMM., Giacinti, che esordio: gol alla Juve ed MVP

Difficile immaginare un debutto dal primo minuto migliore per Valentina Giacinti: l'ex attaccante del Milan, passata in questa finestra di mercato alla Fiorentina Femminile, dopo uno spezzone di gara giocato nella sconfitta di Sassuolo, sabato ha giocato da titolare la sua prima gara con la maglia viola: Giacinti ci ha messo poco meno di un quarto d'ora per timbrare il cartellino, realizzando il primo centro con la nuova maglia grazie ad un sublime pallonetto da fuori area e sbloccando così una gara poi finita sul punteggio di 2-2. Buona la prima per Giacinti, in un sabato storico anche per un altro motivo per la Fiorentina: la squadra di Patrizia Panico è infatti riuscita a porre fine all'impressionante striscia di vittorie consecutive (36) che la Juventus aveva raccolto in campionato. Un punto che sa di vittoria nonostante il doppio vantaggio sprecato dalle viola, che hanno dimostrato di poter essere molto di più della squadra impacciata vista nel girone d'andata di campionato, trascinate da una nuova attaccante che è stata premiata dai tifosi fiorentini come migliore in campo della gara di Vinovo.