ACF FEMM., È salvezza: vittoria 1-0 a Pomigliano

Successo pesante e finalmente risolutivo per la Fiorentina Femminile, che nella penultima giornata di campionato ha superato in trasferta per 1-0 il Pomigliano, salendo a quota 21 punti in classifica, superando di un punto proprio gli avversari di oggi (fermi a 20) e mantenendo due lunghezze di distanza dal Napoli, che occupa la terzultima posizione della graduatoria (l'ultima che condanna alla retrocessione in Serie B). Con questo punteggio - e alla luce dello scontro diretto tra le due società campane nell'ultima giornata - la squadra di coch Sabatino è matematicamente salva.

A decidere la sfida in Campania un gol in avvio di gara di Daniela Sabatino, che dopo 3' ha sfruttato un assolo di Boquete e la respinta degli avversari per andare a colpire in rete. Al 33' la stessa bomber ha poi fallito un calcio di rigore ma tutto ciò non ha impedito alle viola di trovare la sesta vittoria in campionato. Nell'altra partita che interessava da vicino la Fiorentina, il Napoli ha battuto in rimonta per 3-1 l'Empoli, che sarà la prossima avversaria della squadra di coach Panico nell'ultima decisiva giornata di campionato.