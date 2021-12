ACF. FEMM, Domani Coppa: le convocate per la Lazio

La Fiorentina Femminile domani sfiderà in trasfera la Lazio in una gara valevole per il mini girone di Coppa Italia di cui fa parte anche il Brescia, già battuto 2-0 dalle viola. Questo l'elenco delle giocatrici convocate da Patrizia Panico:

Portieri: Schroffenegger, Forcinella, Tasselli.

Difensori: Kravets, Tortelli, Vitale, Fortunati, Pirriatore.

Centrocampisti: Ceci, Breitner, Catena, Huchet, Mascarello, Neto, Vigilucci.

Attaccanti: Baldi, Zazzera, Lundin, Martinovic, Monnecchi, Sabatino.