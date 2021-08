ACF FEMM, Biglietti in vendita per l'esordio a Sassuolo

Nel prossimo week end inizia il campionato di serie A femminile. La Fiorentina riparte dallo stadio Ricci di sel temibile Sassuolo: calcio di inizio fissato per le ore 20.30 e stadio aperto al pubblico. I tagliandi, senza restrizioni, sono in vendita da oggi per la tifoseria Viola, on line sul circuito Vivaticket visto che la biglietteria dello stadio Ricci il giorno della gara sarà chiusa, con le seguenti modalità, comunicate sul sito ufficiale dei due club:

PrezzI: Tribuna Coperta: € 5.00 intero, Tribuna Coperta Ridotto under 14: € 2.00 . Il biglietto acquistato non sarà cedibile e non saranno attive promozioni. Per accedere allo stadio Ricci sarà necessario essere in possesso del biglietto, di un documento di riconoscimento non scaduto e del green pass. È possibile visionare il comunicato al link: https://www.sassuolocalcio.it/in-evidenza/serie-a-femminile-e-primavera-1-tutte-le-info-per-accedere-allo-stadio-ricci/.

Con riferimento, inoltre, a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), Vi comunichiamo gli indirizzi dove i Vs. tifosi potranno far pervenire le richieste entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni. MAIL: a.terzi@sassuolocalcio.it