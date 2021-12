ACF FEMM., 1-0 con la Lazio e qualificazione in Coppa

La Fiorentina Femminile vince a Roma contro la Lazio ed accede ai quarti di Coppa Italia. Le viola, che si sarebbero qualificate anche con un pari, vincono grazie ad un rigore della solita Daniela Sabatino e si aggiudicano un match combattuto, in cui le laziali hanno messo in crisi la squadra di Panico soprattutto ad inizio gara. L'episodio decisivo arriva nel finale, quando Vigliucci si conquista un rigore che Sabatino trasforma con un imparabile destro incrociato. Qualche affanno di troppo contro una squadra che è penultima in Serie A, ma l'obiettivo passaggio del turno è centrato: la Fiorentina, in virtù anche della precedente vittoria col Brescia, vince il mini-girone ed accede al turno successivo di Coppa; adesso, prima della pausa di fine anno, le viola affronteranno Sassuolo in casa e Juventus a Torino, due match decisamente ostici che potrebbero però rilanciare la squadra Sabatino & co. che in campionato è decisamente indietro rispetto alle aspettative (settimo posto, a -20 dalla Juventus capolista ed a -12 dal secondo posto occupato aex equo da Roma e Sassuolo).