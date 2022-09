ACF FEM., Domenica esordio in casa: info su biglietti

Domenica, dopo l'esordio vincente a Milano, la Fiorentina Femminile debutterà in casa davanti ai propri tifosi. L'avversario di turno è il Como che arriverà allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino per la seconda giornata di campionato (calcio di inizio ore 17.00). I biglietti saranno venduti al costo di 10€ (prezzo unico) e si potranno acquistare a partire da due ore prima del fischio d'inizio presso la biglietteria dello stadio. I tifosi viola che non potranno sostenere la squadra allo stadio potranno seguire il match in live streaming su Tim Vision oppure la cronaca sui social (Facebook - Twitter - Instagram) della Fiorentina.