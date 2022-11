ACF FEM., Domenica arriva l'Inter: info sui biglietti

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV FOTO FV, ANCHE BURDISSO A SEGUIRE L'ITALIA U19 A Coverciano è di scena l'amichevole tra l'Italia Under 19 allenata da Alberto Bollini conro l'Ungheria. Tra campo e panchina sono 4 i viola nella rosa azzurra. Titolari partono infatti Favasuli ed Amatucci mentre in panchina ci sono Kayode e Biagetti. Ad... A Coverciano è di scena l'amichevole tra l'Italia Under 19 allenata da Alberto Bollini conro l'Ungheria. Tra campo e panchina sono 4 i viola nella rosa azzurra. Titolari partono infatti Favasuli ed Amatucci mentre in panchina ci sono Kayode e Biagetti. Ad... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi