ACF FEM., Domani la missione rimonta contro il Milan

Saranno 90' di fuoco: domani al Centro Sportivo Vismara la Fiorentina sfida il Milan nel ritorno dei Quarti di Coppa Italia Femminile. Obiettivo rimonta per l'accesso alla Semifinale: si parte dall'1-0 per le rossonere maturato mercoledì scorso al Torrini con il goal di Piemonte. Dopo l'ottima vittoria a Genova, sarà una Fiorentina pronta a tutto per ribaltare il risultato dell'andata per proseguire il percorso in Coppa. Lo conferma Coach Patrizia Panico alla vigilia di una gara senza appello. "Arriveremo alla partita mantenendo le nostre certezze e le nostre idee avendo ben impresse quali siano le condizioni che ci hanno portato ad essere competitive e cioè spirito di squadra, sacrificio ed umiltà. Sappiamo che sarà una partita difficile ma la squadra ha voglia di provarci con tutte le proprie forze e questo è la cosa che conta più di qualsiasi altra". Il calcio di inizio è fissato per domani 8 Febbraio alle ore 12.30, con diretta TV su Tim Vision.