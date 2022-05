A FEMMINILE, Quanto valgono le rose? ACF seconda

Quanto valgono le rose delle squadre dell’ultima Serie A femminile? Una domanda molto difficile a cui rispondere visto che, come anche evidenziato dall’ultimo report della FIFA, l’81,3% dei trasferimenti finora ha riguardato movimenti senza esborso di denaro fra le società interessate. A provare a dare una risposta a questa domanda è stato il portale tedesco Soccerdonna che dopo le valutazioni delle calciatrici dei campionati tedesco, inglese e statunitense, ha introdotto anche i valori di mercato di coloro che militano nel nostro campionato.

A guidare la classifica, come anche il campionato, c’è ovviamente la Juventus, unico club che supera il milione di valutazione (1 milione e 775 mila euro per l’esattezza) e che ha in Cristiana Girelli la calciatrice più costosa dall’alto dei suoi 225mila euro. La seguono altre due attaccanti come Lina Hurtig, 175mila, e Barbara Bonansea, 160mila. Al secondo posto c’è la Fiorentina reduce da un annus horribilis con 820 mila euro: in questo caso pesano i 200mila euro di valutazione di Valentina Giacinti giocatrice in realtà di proprietà del Milan. A seguire l’attaccante ci sono la giovane Martina Zanoli con 75mila euro e Aronsson con 67,5mila. Sul podio si piazza infine la Roma con 792,5 mila euro di valutazione totale guidata da Manuela Giugliano con 125mila, seguita da Elena Linari (80mila) e Andressa (70mila). Qui però pesano le assenze di giocatrici come Haavi e Haug che non vengono valutate.