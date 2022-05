A FEMMINILE, Empoli Ladies addio, titolo al Parma

Novità per quanto riguarda il prossimo campionato di serie A femminile. Il Parma infatti è stato promosso in serie C con la squadra femminile ma non sembra accontentarsi e punta la A. Come? Acquistando il titolo dell'Empoli Ladies che dunque cesserà di esistere. I colloqui fra le parti vanno infatti avanti da tempo e sono in fase molto avanzata con l’annuncio che è atteso a breve, scrive Tuttomercatoweb. Le giocatrici attualmente in forza all’Empoli si svincoleranno d’ufficio, come accaduto un anno fa alla Florentia San Gimignano, ma alcune di loro probabilmente saranno tesserate dalla nuova realtà che dovrà ricostruire quasi da zero una squadra per competere nella massima serie.

Per quanto riguarda l’Empoli, la cui decisione è data dai costi alti con il passaggio al professionismo del calcio femminile, le ipotesi sono due: ripartire dal basso, in Serie C prendendo il posto del Parma, o andare avanti solo con il settore giovanile. E in seguito alla notizia i tifosi si sono mobilitati per chiedere spiegazioni sulla questione.